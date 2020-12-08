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«Авангард» — «Автомобилист»: ставка Максима Лебедева на игру КХЛ

«Авангард» — «Автомобилист»: ставка Максима Лебедева на игру КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Авангард» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Авангарда» в основное время за 1.87.

«Авангард» оскорбили в лучших чувствах, грязно растоптав такую красивую шестиматчевую победную серию. Конечно, если бы «ястребы» знали, что в Череповце им вцепятся в кадык, то сплясали бы по-другому. Но как получилось, так получилось, тем более что из Череповца они уехали не совсем без штанов, а с одним очком, что по нынешним временам уже немало.

У «Автомобилиста» растаптывать уже нечего. Ну не умеют нувориши КХЛ играть с авторитетными клубами, а подлый календарь им этих авторитетов одного за другим подкидывает, и конца края этому беспределу не видать. И спасает екатеринбуржцев только то, что ниже их «Торпедо» и «Сибирь», одноногие и харкающие кровью с самого начала сезона. Да «Барыс», который несколько раз вроде бы уже начинал играть в хоккей. А внимательно присмотришься: э, нет, играет в преферанс. И хочет «Автомобилист» это наваждение прервать и хоть какое-нибудь запселое «Динамо», у которого Кубки Гагарина уже коростой покрылись, обыграть. А его олигархи опять ногами в подплинтусное пространство забивают.

Думается, что и «Авангард» туда же забьёт – за компанию. «Ястребы» нынче злые и на себя, и на «Северсталь», и на тех, кто следующим им под горячую руку попадется. А попадается «Автомобилист». Поэтому екатеринбуржцы будут в Балашихе пороты, но не сильно. Скорее всего, даже с минимальным преимуществом, но при этом в основное время», — сказал Лебедев.

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Екатеринбуржцы потерпели восемь поражений подряд, а календарь в ближайшее время у них просто жуткий.
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