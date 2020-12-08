«Челси» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на матч 6-го тура Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Краснодар».



Ставка: ничья за 6.00.



«Челси» досрочно добыл свою путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. Лондонский клуб за пять туров текущего первенства одержал четыре победы и один раз сыграл вничью, причём не проигрывал и пропустил всего один мяч от «Ренна» в 4-м туре.



В чемпионате Англии «пенсионеры» переиграли «Лидс» (3:1), что принесло шестую викторию и 22 турнирных балла. До первого «Тоттенхэма» расстояние составляет всего два пункта. Нельзя не отметить второй показатель лиги в линии атаки, которая в среднем поражала ворота противника 2,5 раза.



«Краснодар» в последнем туре одержал важную победу над «Ренном» (1:0), что принесло кубанской команде четыре балла и третью позицию, которая даёт право сыграть в плей-офф Лиги Европы. «Быки» в субботу разгромили «Ротор», прервав серию невнятных матчей в Премьер-Лиге.



Всего «горожане» записали на свой счёт семь побед и три мировые, что привело южан на восьмую позицию, но расстояние до зоны Лиги Европы уже составляет шесть баллов.



Я считаю, что в этой игре на «Стэмфорд Бридж» выйдет резервный состав английского клуба, что не сделает эту игру более лёгкой для российской команды. Наоборот, «Краснодар» получит серьёзный урок, но всё же я могу предположить, что гости без турнирных баллов не уедут. Надеюсь на очки для рейтинга России», — сказал Мостовой.

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