«Зенит» — «Боруссия» Д: прогноз Евгения Ловчева на игру 6-го тура Лиги чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Зенит» — «Боруссия Дортмунд». Встреча в Санкт-Петербурге начнётся в 20:55 мск 8 декабря.



Ставка: победа дормундской «Боруссии» за 1.70.



«Боруссия» очень хорошо играет на контратаках на выезде. Она очень хорошо бежит. Даже если Холанда не будет, у «шмелей» всё равно есть отрегулированная игра с быстрым переходом из обороны в атаку. «Боруссия» – команда забивная.



«Зенит» немножко поправил внутреннее психологическое состояние после всех последних игр. Сейчас он разгромил «Урал». Да, «Зенит» будет атаковать, но это будет как раз на руку «Боруссии», — сказал Ловчев.

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