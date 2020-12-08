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«Зенит» — «Боруссия» Д: прогноз Евгения Ловчева на игру 6-го тура Лиги чемпионов

«Зенит» — «Боруссия» Д: прогноз Евгения Ловчева на игру 6-го тура Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Зенит» — «Боруссия Дортмунд». Встреча в Санкт-Петербурге начнётся в 20:55 мск 8 декабря.

Ставка: победа дормундской «Боруссии» за 1.70.

«Боруссия» очень хорошо играет на контратаках на выезде. Она очень хорошо бежит. Даже если Холанда не будет, у «шмелей» всё равно есть отрегулированная игра с быстрым переходом из обороны в атаку. «Боруссия» – команда забивная.

«Зенит» немножко поправил внутреннее психологическое состояние после всех последних игр. Сейчас он разгромил «Урал». Да, «Зенит» будет атаковать, но это будет как раз на руку «Боруссии», — сказал Ловчев.

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В Европе ловить нечего, лучше подготовиться к «Динамо» и «Спартаку» в чемпионате России.
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