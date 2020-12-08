Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барселона» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Торпедо» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Торпедо» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Торпедо» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА в основное время за 1.41.

«Торпедо» у себя дома обыгрывает ЦСКА раз в пять лет. Раньше, когда дедушка Тихонов ещё не переговорил с Владимиром нашим Владимировичем и тот не познакомил его с душкой Сечиным, было чаще, причём гораздо чаще. А как только «Роснефть» возлюбила «армейский» клуб, «Торпедо», у которого никакой «Роснефти» нет, а в лучшем случае «Нижновводоканал», так стало тяжело.

Так вот, «Торпедо» дома обыгрывает ЦСКА раз в пять лет. В предпоследний раз это было в 2014 году, последний – в 2019-м. Стало быть, в следующий раз нижегородцы дома обыграют «армейцев» не ранее 2024 года. Поэтому волноваться и переживать не следует, как не следует заморачиваться глупыми вопросами из серии «А кто же у ЦСКА теперь в первом звене играть будет?». Потому что по нижегородским меркам у ЦСКА все звенья первые, включая те, что периодически высвистываются из «Звезды» и полируют лавку в главной команде.

Понятно, что за спиной у «Торпедо» разверзается пропасть, в которую нижегородцы пытаются спихнуть «Сибирь», но как бы новосибирцы не сделали это с «автозаводцами» раньше. То есть белый флаг «Торпедо» не выбросит, само не сдастся, может, даже в счёте поведёт, если ЦСКА будет два периода привычно валять ваньку. Но в третьем-то периоде нижегородцам всё равно кирдык настанет, как ни усердствуй.

Поэтому записывайте: гости победят, причём сделают это в третьем периоде и в основное время. И минимального преимущества в счёте им за глаза для этого хватит», — сказал Лебедев.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020