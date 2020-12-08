«Барселона» — «Ювентус»: ставка Максима Калиниченко на матч Лиги чемпионов в Испании

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус».
Ставка: ничья за 3.75.
«В центральном матче заключительного тура Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Ювентусом». Обеим командам уже ничего, по сути, не нужно. Никакой интриги в группе у них уже давно нет. Оба гранда давно обеспечили себе выход в плей-офф. Осталось решить, кто займёт первое место.
Пока лидируют каталонцы с 15 очками. Туринцы идут вторыми с 12 баллами в активе. От киевского «Динамо» и «Ференцвароша» они оторвались на 14 и 11 очков соответственно.
Для того чтобы занять первое место, «Ювентусу» придётся сильно постараться. Их прошлая встреча завершилась уверенной победой «Барселоны» со счётом 2:0. Сейчас каталонцы, учитывая их проблемы в чемпионате, могут постараться закончить групповой этап на высокой ноте, победив во всех шести турах.
Но и у «Ювентуса» не всё в порядке в домашнем чемпионате. Он, конечно, как «Барселона», в середине таблицы не идёт. Однако команда Пирло уже всё равно прилично отстала от лидирующего в Серии А «Милана».
Таким образом, и «Ювентус», и «Барселона» могут выйти на этот матч вторыми составами. Можем мы увидеть на поле резервистов у обеих команд. Однако самое интересное в этой игре, конечно, долгожданная встреча Месси и Роналду. В первом матче португалец отсутствовал из-за коронавируса. А завтра они наконец-то снова сойдутся. Правда, той же игры, что они показывали на Эль-Классико в былое время, ждать, думаю, не стоит. Всё-таки оба лидера также могут копить силы на более важные встречи в чемпионатах.
Игра может сложиться как угодно, здесь 100% предсказать сложно. Предположу, что они всё-таки не определят победителя. По моему мнению, это самый вероятный исход. Оба клуба не станут тратить много сил, спокойно сыграют. Скорее всего, соперники уже начинают готовиться к следующим турам в домашних чемпионатах», — сказал Калиниченко.
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