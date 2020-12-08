«РБ Лейпциг» — «МЮ»: прогноз Артура Петросьяна на матч 6-го тура Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 1.88.
«РБ Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Мне кажется, что здесь стилистически всё понятно, как будет развиваться игра, исходя из турнирного положения. «МЮ» устроит ничья, немцам нужно побеждать. «Юнайтед» отдаст мяч и как минимум в первом тайме будет рассчитывать на контратаки. Это в принципе стиль Сульшера.
Во-первых, тут хочется обратить внимание на владение мячом. Нет пока ни коэффициентов, ни фор, нет ничего, но я думаю, будет тотал на немцев что-то в районе 53-54 процентов. Я бы поставил тут на больше.
Далее. Первый тайм тут будет гораздо менее интересный на события, чем второй. После перерыва одну из команд не будет устраивать счёт на табло, а значит, нужно будет рисковать и идти вперёд. Соответственно, игра будет раскрываться, и шансов на гол будет больше. Поэтому здесь стоит взять ставку — тотал второго тайма больше первого.
Кажется, что голы здесь должны быть, пусть и после перерыва, но должны быть. «Лейпциг» — атакующая команда, и не лучшим образом действующий после потерь мяча «МЮ». Игроки «Юнайтед» частенько пользуются тем, что соперник открывается и даёт пространство. На «обе забьют» не такой большой коэффициент, но вполне себе играбельный.
В исходы здесь лезть не хочу, тут может быть всё что угодно. Это как раз тот случай, когда в лайве гораздо интересней и привлекательней будет смотреться игра, чем до её начала.
Повторю ещё раз: владение «Лейпцига» больше условно 53-54 процентов, второй тайм результативней первого и обе забьют», — сказал Петросьян.
- 8 декабря 2020
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