«Торпедо» — ЦСКА: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ в Нижнем Новгороде

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — ЦСКА.



Ставка: ничья за 5.60.



«О, какой интересный матч должен быть, но и тяжёлый для прогноза. ЦСКА, по большому счёту, сейчас в провале, это и по их игре заметно. Думаю, всё зависит от действий вратарей. Здесь точно будет сумасшедшая битва, сеча. ЦСКА выиграет, додавит нижегородцев, может быть, вне основного времени.



«Армейцы» всегда на пятаке бьются, атакуют. И не суть важно, кто именно из состава в этот момент находится на льду. Ребята выйдут на площадку и будут себя показывать, проявлять с лучшей стороны. Даже во время спада «армейцы» показывают свой уровень игры, и им не помешает ни выездной характер матча, ни ярые болельщики «Торпедо».



Горьковчане сейчас идут без поражений. Они обыграли «Куньлунь», «Витязь», «Трактор». Да, у них есть потенциал, но ЦСКА — это машина. У красно-синих первая выездная встреча после домашней серии. Думаю, они должны побеждать. При любых вариантах, в одну шайбочку точно. Скорее всего, по результатам дополнительного времени. «Армейцы» к плей-офф готовятся. Игорь Никитин их уже настраивает. ЦСКА сильнее и по мощи, и по активности, и по многим другим показателям», — сказал Кожевников.