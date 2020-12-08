«Зенит» — «Боруссия» Д: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов 8 декабря

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Боруссия» Дортмунд в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: «Боруссия» будет владеть мячом минимум 57% времени за 1.85.



«По большому счёту матч ничего не значит ни для одной из команд. Но «Боруссия» всё-таки хотела бы быть первой в группе, за это они и будут бороться. Наверняка, конечно, будут серьёзные изменения в составе. Некоторые игроки выпали из-за травм и болезней. Не будет Холанда. Но «Боруссия» остаётся «Боруссией», все знакомы с её стилем. Она предпочитает подолгу разыгрывать мяч. Если помните первую встречу команд, то там «Зенит» считаное количество раз перешёл через центр, да и то там мяч выбивали и бежали бороться. Я даже удивился, что, по статистике, «Боруссия» владела мячом 65% времени. Мне казалось, что гораздо больше.



На результат здесь бы закладываться не стал. Всё-таки составы не совсем понятны. Семак тоже наверняка даст отдохнуть лидерам, ведь впереди важнейшие матчи с «Динамо» и «Спартаком». На данном этапе они нужнее «Зениту», там нужно брать очки. Здесь же уже ничего не исправить.



Мой выбор, что «Боруссия» будет владеть мячом больше 56,5% времени. Это в её стиле, от состава это не зависит», — сказал Титов.

«Зенит» — «Боруссия Д». Прогноз: извините, это не «Урал». Семака и Дзюбу вернут на землю В Европе ловить нечего, лучше подготовиться к «Динамо» и «Спартаку» в чемпионате России.