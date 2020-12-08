«ПСЖ» — «Башакшехир»: прогноз Эльвина Керимова на встречу Лиги чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «ПСЖ» — «Башакшехир».



Ставка: победа «ПСЖ» и минимум 4 мяча в матче за 1.83.



«В группе смерти парижане могут занять первое место. Для этого нужно просто обыграть турецкую команду на своём поле. Если же просто нужно выйти из группы, то надо сыграть просто вничью. Мне кажется, что команде Томаса Тухеля по силам решить эту задачу.



Напомним, что в первой игре этих команд в Стамбуле «ПСЖ» выиграл со счётом 2:0. Тогда оба мяча парижане забили во втором тайме, а две результативные передачи на свой счёт записал Киллиан Мбаппе.



На прошлой неделе «Башакшехир» дал настоящий бой «Лейпцигу», проиграв лишь на 3-4-й добавленной минуте. Яркий получился матч. «Лейпциг» мог победить и уверенней. Но немцы свои моменты реализовывали плохо, а вот турки всё, что создавали, реализовали.



Париж на прошлой неделе взял реванш у «Манчестер Юнайтед», одержав выездную победу со счётом 3:1. Таким образом, у «ПСЖ» есть преимущество по личным встречам с «МЮ» и «Лейпцигом». Это основной дополнительный фактор по правилам УЕФА. В случае равенства очков выше будет располагаться «ПСЖ».



Я думаю, что в этом матче стоит ждать большого количества голов. В последних двух матчах парижане забивали по три мяча. На прошлой неделе в ворота «МЮ» и на выходных в ворота «Монпелье» в чемпионате Франции. «Башакшехир» — это команда, которая сама забивает много и пропускает, особенно в Лиге чемпионов. Проиграли «МЮ» (1:4), проиграли «Лейпцигу» (3:4).



Мне кажется, что в этом матче можно рассмотреть ставку «победа «ПСЖ» и тотал матча больше 3.5 мяча» с коэффициентом 1.83. В матчах с «МЮ» и «Монпелье» эта ставка проходила бы. Соответственно, и у «Башакшехира» проходила бы такая ставка в последних матчах, когда соперники много забивали и побеждали.



Вряд ли парижане будут испытывать судьбу. Они скорее будут играть в атаку. Это один из важнейших матчей первой части сезона, поэтому команда Тухеля должна добиться успеха. Посмотрим, как закончится эта игра», — сказал Керимов.

«ПСЖ» — «Истанбул». Прогноз: Епуряну и Демба Ба не помешают Неймару выйти в плей-офф ЛЧ Даже ничьей с аутсайдером на своём поле хватит парижанам для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов.