«Челси» — «Краснодар»: прогноз Александра Аксёнова на встречу Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21 «Челси» — «Краснодар».



Ставка: обе забьют за 1.90.



«Краснодар» выполнил задачу минимум в Лиге чемпионов, обыграл соседей по группе из Франции и вышел в Лигу Европы. Таким образом, следующий матч с «Челси» формален с точки зрения результата, но мотивирует краснодарцев с точки зрения призовых, за победу в ЛЧ хорошо платят. Я думаю, что для команды Сергея Галицкого это очень важный аргумент. Тем более, вернулись почти все травмированные, тот же Ари уже забил в РПЛ. Это ли не повод рассчитывать на положительный результат.



Думаю, позитив будет и при ничейном исходе. И он вполне может состояться еще и с учетом того, что после выхода в плей-офф Лиги чемпионов, «Челси» наверняка сыграет с россиянами не в оптимальном составе. Это тоже повод поверить в успешность краснодарцев, которые наверняка забьют.



Мой прогноз — обе забьют».

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