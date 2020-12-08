«РБ Лейпциг» — «МЮ»: прогноз Егора Титова на матч 6-го тура Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: ТБ 3 за 1.92.



«Сумасшедшая группа. Изначально она казалась самой сложной. Так и есть. Интрига до последнего тура. У трёх команд по 9 очков.



«Лейпциг» ничья не устроит. Проиграли 0:5 в Манчестере. Какое-то затмение тогда нашло. И сейчас это аукается. Нужно обязательно «Лейпцигу» выигрывать. Ничья тоже может помочь, но если «ПСЖ» уступит дома туркам. Не готов в это поверить.



Невероятный по качеству матч «Лейпциг» выдал в выходные с самой «Баварией». Сыграли 3:3. И «Лейпциг» имел все шансы, чтобы выиграть. Нужно, чтобы остались силы после такого. Но, уверен, они будут, мотивация сумасшедшая. У «МЮ» тоже был тяжёлый матч с «Вест Хэмом», уступали, но выиграли 3:1. Многое решил выход Погба. Умеет человек бить по мячу, и большая дистанция ему не помеха. Он переломил ход той встречи.



Здесь «Лейпциг» будет играть от себя, он умеет это делать. Да, в этом сезоне Вернера не хватает, но «Лейпциг» всё равно очень силен. Много талантов в команде, молодых ребят, которые хотят выигрывать. И тренер очень сильный, пусть и молодой. «Манчестер» отдаст инициативу, будет выбегать. Без голов этот матч точно не обойдётся. Возьму тотал больше 3 мячей», — сказал Титов.

«РБ Лейпциг» — «МЮ». Прогноз: Сульшер, Погба и Бруну Фернандеш на волоске от кошмара Манкунианцев устроит ничья, немецкому клубу для выхода в плей-офф нужно победить любой ценой.