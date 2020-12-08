«Зенит» — «Боруссия» Д: прогноз Эльвина Керимова на игру Лиги чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Зенит» — «Боруссия» Дортмунд.
Ставка: победа «Боруссии» за 1.79.
«Зенит» провёл, пожалуй, самую слабую лигочемпионскую кампанию в истории клуба. Команда Сергея Семака играла примитивно в атаке, плохо в обороне, поэтому справедливо заняла последнее место в группе. Второй год подряд чемпион России замыкает свою группу. Но если в прошлом сезоне питерцы одержали две победы, то в нынешнем — ни одной.
У «Боруссии» достаточно кадровых потерь, но главное, что у дортмундцев есть турнирная мотивация. Чтобы занять 1-е место, им нужно просто обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге. Что они, судя по всему, и сделают. На сегодняшний день это команды разного уровня. Мой прогноз — победа «Боруссии» за 1.79», — сказал Керимов.
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