Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барселона» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Зенит» — «Боруссия» Д: прогноз Эльвина Керимова на игру Лиги чемпионов

«Зенит» — «Боруссия» Д: прогноз Эльвина Керимова на игру Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Зенит» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: победа «Боруссии» за 1.79.

«Зенит» провёл, пожалуй, самую слабую лигочемпионскую кампанию в истории клуба. Команда Сергея Семака играла примитивно в атаке, плохо в обороне, поэтому справедливо заняла последнее место в группе. Второй год подряд чемпион России замыкает свою группу. Но если в прошлом сезоне питерцы одержали две победы, то в нынешнем — ни одной.

У «Боруссии» достаточно кадровых потерь, но главное, что у дортмундцев есть турнирная мотивация. Чтобы занять 1-е место, им нужно просто обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге. Что они, судя по всему, и сделают. На сегодняшний день это команды разного уровня. Мой прогноз — победа «Боруссии» за 1.79», — сказал Керимов.

«Зенит» — «Боруссия Д». Прогноз: извините, это не «Урал». Семака и Дзюбу вернут на землю
В Европе ловить нечего, лучше подготовиться к «Динамо» и «Спартаку» в чемпионате России.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020