«Челси» — «Краснодар»: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги чемпионов в Англии

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Челси» — «Краснодар».



Ставка: победа «Челси» за 1.28.



«Челси» просто сильнее «Краснодара». Да, у «быков» выздоровели все основные игроки. Они умеют атаковать. Они переходят из обороны в атаку и там держат мяч около штрафной площади соперника.



Однако «Челси» – это команда совершенно другого уровня, другого чемпионата, где всё делается быстрее. Они «Краснодару» ничего не дадут сделать. Самое главное – у «Краснодара» не очень хорошая оборона. Поэтому «Челси» выглядит предпочтительнее.



Надежды на то, что «Челси» недооценит «Краснодар», тоже не будет, потому что это профессиональные команды английского чемпионата, где такого практически не бывает», — сказал Ловчев.

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