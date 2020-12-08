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«Челси» — «Краснодар»: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги чемпионов в Англии

«Челси» — «Краснодар»: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги чемпионов в Англии
Ставки / Прогнозы 0

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Челси» — «Краснодар».

Ставка: победа «Челси» за 1.28.

«Челси» просто сильнее «Краснодара». Да, у «быков» выздоровели все основные игроки. Они умеют атаковать. Они переходят из обороны в атаку и там держат мяч около штрафной площади соперника.

Однако «Челси» – это команда совершенно другого уровня, другого чемпионата, где всё делается быстрее. Они «Краснодару» ничего не дадут сделать. Самое главное – у «Краснодара» не очень хорошая оборона. Поэтому «Челси» выглядит предпочтительнее.

Надежды на то, что «Челси» недооценит «Краснодар», тоже не будет, потому что это профессиональные команды английского чемпионата, где такого практически не бывает», — сказал Ловчев.

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Даже «Ротор» в меньшинстве чудом не забил «Краснодару» пару-тройку мячей.
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