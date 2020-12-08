«Авангард» — «Автомобилист»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Автомобилист».
Ставка: «Автомобилист» не проиграет за 1.93.
«В этом сезоне команды успели обменяться любезностями, выиграв домашние поединки. Думаю, сегодня «Автомобилист» всё же сможет одержать свою долгожданную и заслуженную победу. Не возьмусь только сказать когда — за 60 минут или чуть позже, но точно победят гости. Поэтому предлагаю поставить на их итоговый успех по результатам всей встречи.
Екатеринбуржцам просто некуда деваться уже — слишком много обидных и досадных поражений подряд они допустили. Давно с ними такого не было, не понимаю, что творится с этой командой, какое-то наваждение.
По именам, по психологии и по технике сильнее как раз гости. Если и с их тренером будет полный порядок, тогда проблем быть не должно — успех «Автомобилисту» гарантирован. Обстановка в стане команд в плане состава тоже ровная — все хоккеисты находятся в обойме, но в каждой команде не хватает по одному травмированному игроку», — сказал Кожевников.
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