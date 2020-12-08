«Зенит» – «Боруссия» Дортмунд: ставка Артура Петросьяна на встречу Лиги чемпионов в России

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Зенит» – «Боруссия» Дортмунд.
Ставка: победа «Боруссии» за 1.78.
«Боруссия» обеспечила себе выход из группы, но важно ещё финишировать первой. Вряд ли в Дортмунде горят желанием встретиться с «Ливерпулем», «Челси» или «Ман Сити» в первом же раунде плей-офф.
Если не считать матч против «Урала» (5-1), который вряд ли стоит воспринимать всерьёз, у «Зенита» одна победа в последних шести матчах. Очевидны проблемы не только в игровом плане, но и в функциональном состоянии игроков. Ну и тот факт, что с четвёртого места в группе питерцам уже не подняться и турнирных задач у них уже нет, тоже не говорит в их пользу в предстоящем матче.
Вряд ли гости будут слишком уж напрягаться, но свою работу, думаю, выполнят и нужный результат добудут, даже без Холланда в составе», — сказал Петросьян.
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