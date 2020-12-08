«Челси» — «Краснодар»: эксперты оценили шансы команды Мусаева набрать очки в Лондоне

8 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Краснодар». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32 (73%). Успех «Краснодара» оценён букмекерами коэффициентом 10.75 (9%). Поставить на ничью предлагают за 5.75 (18%).
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Челси» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79.
Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.91, на пенальти — за 2.40, на удаление — за 5.00. Гол Маркуса Берга идёт за 3.80, а Реми Кабелла — за 5.00.
Если «Краснодар» не проиграет, зайдёт коэффициент 3.90 (27%).
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