«Зенит» — «Боруссия» Д: дай точный прогноз на матч Лиги чемпионов — получи 500 рублей!
Сегодня, 8 декабря, «Зенит» встретится с «Боруссией» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 20:55 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!
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