«Челси» — «Краснодар»: 500 рублей за регистрацию и ставки на матч Лиги чемпионов!
Сегодня, 8 декабря, «Краснодар» на выезде сыграет с «Челси» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 23:00 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку 500 рублей в Bettery и использовать её на эту игру!
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1. Зарегистрируйся в БК Bettery на странице акции.
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