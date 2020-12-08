Закон о создании единого букмекерского регулятора приняли в первом чтении

Государственная дума РФ приняла в первом чтении закон о создании единого регулятора букмекерской отрасли. За проголосовали 302 депутата, это более 67% голосов.



Законопроект предлагает создать компанию «Единый регулятор азартных игр», которая заменит букмекерские СРО и ЦУПИСы. Организация будет принимать участие в совершенствовании законодательства в сфере азартных игр, осуществлять международное сотрудничество, а также приобретать имущество и права, в том числе интеллектуальную собственность, необходимые для осуществления деятельности в области организации и проведения азартных игр. Учредителем компании выступит Минфин.



Цель законопроекта — аккумулировать все платежи в адрес букмекеров в рамках одной компании и управлять деньгами с учётом «условно» вида спорта, на который сделана каждая ставка.

«Государство должно контролировать денежные потоки». Депутат — о новых законах для БК Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Игорь Станкевич рассказал о проекте, устанавливающем новые правила целевых отчислений для букмекеров.