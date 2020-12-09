«Бавария» — «Локомотив»: эксперты оценили шансы команды Николича выиграть в Мюнхене

9 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» — «Локомотив». Начало матча — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25 (74%). Успех «Локомотива» оценён букмекерами коэффициентом 11.0 (9%). Поставить на ничью предлагают за 6.00 (17%).



Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.

Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61, на пенальти — за 2.30, на удаление — за 4.50. Гол Эдера оценён в 5.00, гол Антона Миранчука — в 5.50.