«Интер» — «Шахтёр»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов УЕФА

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА «Интер» — «Шахтёр».

Ставка: победа «Интера» с форой (-1.5) за 1.81.

Только победа обеспечит итальянцам выход в евровесну. Если в параллельном матче случится ничья, подопечные Антонио Конте займут третью строчку и отправятся в Лигу Европы. Если победитель всё же определится, они выйдут в плей-офф со второго места.



В первом круге соперники скатали нулевую ничью, хотя счёт не должен вводить в заблуждение. Миланцы имели внушительное преимущество, но умудрились упустить сразу несколько стопроцентных моментов. Хозяева в атаке мало что придумали, зато ничью всё же отстояли. У Лукаку и Лаутаро Мартинеса тогда выдался неудачный день.



Разумеется, теперь букмекеры отдают явное преимущество хозяевам. Те после провала с «Реалом» (0:2) добыли три победы подряд, во всех случаях забив по три раза. Это уже серьёзно. Пострадали один из лидеров Серии А «Сассуоло» (3:0), «Боруссия» М (3:2) и крепкий середняк чемпионата Италии «Болонья» (3:1).



В национальном первенстве удалось вскочить на чистое второе место: до «Милана» пять очков, конкуренты совсем рядом. А самое главное — кадровые потери минимальны. Под вопросом только Раджа Найнгголан и Андреа Пинамонти, которых трудно назвать железными игроками основного состава. Бельгиец, например, отыграл в ЛЧ три минуты, итальянец — пять.



У гостей проблем гораздо больше. Точно не будет Корниенко, Исмаили, Коноплянки, Жуниора Мораеса и Фернандо, под вопросом участие Дентиньо и Хочолавы. В субботу подопечные Луиша Каштру размялись на аутсайдере УПЛ «Минае» (5:1), вот только в Милане их ждёт принципиально иной соперник.



Разумеется, шансы «Интера» заметно выше, хотя отношения Конте с Лигой чемпионов далеки от идеальных. В то же время перекос в линии букмекеров очень велик и лезть в большие форы опасно. Мы бы выбирали между П1 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.86 и П1 с форой (-1.5) за 1.81.



Ждём тут чего-то в духе 2:0 или 3:1. Нерадзурри стали меньше пропускать в последнее время, а высокая цена ошибки должна помочь сохранять концентрацию. Разницу голов точно считать не придётся, так что гнаться за крупным счётом и рисковать нарваться на контратаку бессмысленно.