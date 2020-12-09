«Зенит» — «Боруссия» Д: результат матча 8 декабря и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 16-й минуте встречи нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси открыл счёт. Во втором тайме, на 68-й минуте, счёт сравнял защитник дортмундской «Боруссии» Лукаш Пищек. Через 11 минут хавбек немецкой команды Аксель Витсель, ранее выступавший за «Зенит», забил победный гол.
Поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.79: с 1000 рублей выигрыш составил бы 1790 рублей. Успех российского клуба оценивался в 4.70. Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.95.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.75, «обе забьют — за 1.69, а гол Себастьяна Дриусси — за 8.00. Точный счёт 2:1 в пользу дортмундцев оценивался в 8.50.
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