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Эксперты оценили шансы «Краснодара» выиграть Лигу Европы

Эксперты оценили шансы «Краснодара» выиграть Лигу Европы
Ставки / Прогнозы 0

8 декабря в Лиге чемпионов «Краснодар» в Лондоне сыграл вничью с «Челси» со счётом 1:1. С пятью очками команда Мурада Мусаева заняла третье место в группе Е и вышла в плей-офф Лиги Европы. Эксперты оценили шансы российского клуба на победу в турнире.

Букмекеры дают коэффициент 50.00 на итоговый выигрыш «Краснодара» в Лиге Европы. Это 15-е место среди всех участников турнира. Ставка на 1000 рублей может принести 50 тыс. рублей при удачном исходе.

Главным фаворитом Лиги Европы эксперты считают «Тоттенхэм». Триумф «шпор» доступен за коэффициент 6.05. Ниже букмекеры оценили шансы «Арсенала» (7.00), «Милана» (10.00), «Лестера» (12.00) и «Наполи» (13.00).

Матчи 1/16 финала Лиги Европы запланированы на 18 и 25 февраля 2021 года. Финал турнира пройдёт 26 мая в польском Гданьске.

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Для сохранения шансов на Лигу Европы российскому клубу нужно побеждать в Германии.
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