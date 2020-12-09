«Челси» — «Краснодар»: результат матча Лиги чемпионов и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 24-й минуте полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла открыл счёт. Четыре минуты спустя главный арбитр встречи Павел Краловец назначил пенальти в ворота краснодарской команды, который успешно реализовал итальянский хавбек «Челси» Жоржиньо.
Поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.32. Успех «Краснодара» оценивался в 10.75. Поставить на ничью предлагали за 5.75: ставка в 1000 рублей принесла бы 5750 рублей.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.49, «обе забьют» — за 1.91, пенальти — за 2.40, гол Реми Кабелла — за 5.00. Поставить на то, что «Краснодар» не проиграет, можно было за 3.90.
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