«Челси» — «Краснодар»: как сыграли 8 декабря, какой счёт, кто победил в матче ЛЧ

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 24-й минуте полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла открыл счёт. Четыре минуты спустя главный арбитр встречи Павел Краловец назначил пенальти в ворота краснодарской команды, который успешно реализовал итальянский хавбек «Челси» Жоржиньо.



Поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.32. Успех «Краснодара» оценивался в 10.75. Поставить на ничью предлагали за 5.75: ставка в 1000 рублей принесла бы 5750 рублей.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.49, «обе забьют» — за 1.91, пенальти — за 2.40, гол Реми Кабелла — за 5.00. Поставить на то, что «Краснодар» не проиграет, можно было за 3.90.