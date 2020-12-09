«Барселона» — «Ювентус»: результат матча 08.12.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» принимала туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Счёт был открыт на 13-й минуте — португалец Криштиану Роналду реализовал пенальти. Спустя всего семь минут американский нападающий Уэстон Маккенни упрочил преимущество гостей. Третий гол в ворота испанского гранда отправил Роналду, реализовав ещё один пенальти на 52-й минуте.
Поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.20. Успех «Ювентуса» оценивался в 3.42: ставка в 1000 рублей принесла бы 3420 рублей. Поставить на ничью предлагали за 3.94.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.74, «обе забьют — нет» — за 2.40, а гол Криштиану Роналду — за 2.10. На пенальти давали 2.50.
- 9 декабря 2020
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:18
-
09:14
-
09:12
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
07:22
-
01:50
- 8 декабря 2020
-
22:54
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:58
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:01
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45