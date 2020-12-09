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«Барселона» — «Ювентус»: какой счёт, как сыграли 8 декабря, кто выиграл матч ЛЧ

«Барселона» — «Ювентус»: какой счёт, как сыграли 8 декабря, кто выиграл матч ЛЧ
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В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» принимала туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Счёт был открыт на 13-й минуте — португалец Криштиану Роналду реализовал пенальти. Спустя всего семь минут американский нападающий Уэстон Маккенни упрочил преимущество гостей. Третий гол в ворота испанского гранда отправил Роналду, реализовав ещё один пенальти на 52-й минуте.

Поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.20. Успех «Ювентуса» оценивался в 3.42: ставка в 1000 рублей принесла бы 3420 рублей. Поставить на ничью предлагали за 3.94.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.74, «обе забьют — нет» — за 2.40, а гол Криштиану Роналду — за 2.10. На пенальти давали 2.50.

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