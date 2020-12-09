«Бавария» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Бавария» — «Локомотив» в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: «Бавария» забьет в обоих таймах за 1.75.



«Московский «Локомотив» отправится в гости к «Баварии» в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов. «Бавария» уже гарантировала себе первое место в этом квартете, и она наверняка хочет закончить этот групповой раунд шестью победами кряду. У «Баварии» все для этого есть. Никуда летать не надо, все пройдет дома. Да, в чемпионате была энергозатратная игра с «Лейпцигом», эмоциональная и драматичная. «Бавария» то выходила вперед, то вынуждена была отыгрываться. Сейчас все это вряд ли имеет какое-то отношение к грядущей игре против «Локомотива».



У «Локомотива» есть определенные проблемы по игре в атаке, но они не помешали «Локо» забить три гола в ворота «Рубина», но там грубейшие ошибки допустил бывший голкипер «Локомотива» Никита Медведев. У железнодорожников есть призрачные, математические шансы, чтобы выйти в евровесну. Для этого надо обыграть «Баварию» и ждать, что «Зальцбург» проиграет «Атлетико». Даже если австрийцы и проиграют, а «Локо» не уступит «Баварии», то при равенстве очков преимущество будет у «Зальцбурга».



Поэтому «Локомотиву» надо выигрывать. Сможет ли команда Николича это сделать, правильно разложить силенки, структурно сыграть — это большой вопрос. К сожалению, привозит «Локомотив» сам себе. Мы видели, что и с «Рубином» Гильермо допустил ошибку, и в последней игре Лиги чемпионов Райкович. Кто бы ни вышел у «Баварии» — Левандовски, Гнабри, Коман, — это не важно. Кто бы там ни вышел, но «Бавария» остается «Баварией».



«Локомотиву» будет тяжело поддержать темп, который может предложить «Бавария». А предложит ли «Бавария» этот темп? В Москве «Бавария» откровенно валяла дурака и выиграла на классе, не прикладывая усилий, со счетом 2:1. Здесь, может быть, «Бавария» постарается все для себя решить в первом тайме, а во втором уже в экономрежиме доигрывать и, соответственно, доводить до победы матч.



Мне кажется, что варианты, при которых «Бавария» забьет первой и даст возможность «Локомотиву» убегать вперед, как это было в Москве, где высоко играл Нойер и линия обороны, нельзя исключать. Может быть, во втором тайме «Локо» сыграет смелее. В первом тайме «Локомотив» сломя голову никуда не побежит.



Исходя из этого, если «Бавария» включится и забьет в первом тайме, то и второй тайм должен получиться раскрепощеннее. Мой прогноз на этот матч, при всем уважении и симпатии к «Локомотиву», но «Бавария» есть «Бавария», — гол «Баварии» в обоих таймах за 1,75», — сказал Генич.

«Бавария» — «Локомотив». Прогноз: мюнхенцы не пощадят Николича, Гильерме и Райковича в ЛЧ Для сохранения шансов на Лигу Европы российскому клубу нужно побеждать в Германии.