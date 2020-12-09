«Бавария» — «Локомотив»: прогноз Георгия Черданцева на матч 6-го тура Лиги чемпионов

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Бавария» — «Локомотив».



Ставка: «Бавария» забьёт в обоих таймах за 1.66.



«Как ни странно, очень сложный матч для прогноза. С одной стороны, можно не сомневаться в победе «Баварии». С другой — даже дома мюнхенцы в последних матчах не блещут. Например, три гола они получили от «Лейпцига» (понятно, что «РБ» сильнее «Локомотива», но всё же).



Сложно понять, в каком составе будут играть хозяева. Насколько они будут мотивированы, тоже вопрос. «Вердер», например, обыграть не смогли. Команде осталось сыграть всего два матча перед перерывом.



«Локомотив» теоретически имеет шансы на место выше четвёртого. Но только победа устроит гостей. Как тут построит игру Николич, сложно понять. Играть от обороны в расчете на контратаки – совершенно бесполезно. Единственный вариант – пойти ва-банк. Но это тоже дело бесполезное…



Поэтому, наверное, «Локо» будет играть от обороны в расчёте, что невероятно повезёт и удастся отбиться, поймав какую-то контратаку.



Но «Бавария» намного сильнее. И мне не кажется, что хозяева будут играть совсем уж вторым составом. Потому что до перерыва у них всего два матча.



Из множества ставок в линии я бы остановился на варианте голов «Баварии» в обоих таймах. Коэффициент невысокий, всего 1.66. Но в таком непонятном матче я вижу это наиболее надёжной ставкой. «Бавария» забьёт в обоих таймах», — сказал Черданцев.

«Бавария» — «Локомотив». Прогноз: мюнхенцы не пощадят Николича, Гильерме и Райковича в ЛЧ Для сохранения шансов на Лигу Европы российскому клубу нужно побеждать в Германии.