«Северсталь» — «Динамо» Р: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Северсталь» — «Динамо» Рига.



Ставка: победа «Северстали» за 1.74.



«Как известно, Фортуна любит сильных и помогает сильным. Конечно, причислять «Северсталь» к сильным мира сего будет явным преувеличением, но торжественную поступь «Авангарда» череповчане обломили, а значит, характер у парней Андрея Разина, как и у их тренера, все-таки есть. А раз есть характер – тут и вам рижское «Динамо» пожалуйста, причём два раза почти подряд. Один раз, в Риге, пусть и не без приключений, северяне два очка взяли. И как им теперь уже без приключений не взять столько же дома, если рижское «Динамо» охотно позволяет это сделать, как бы ни орал на лавке и в раздевалке Петерис Скудра.



То есть никаких особых причин к неожиданности в данной паре нет и не может быть. К тому же не будем забывать, что предыдущий матч рижане провели в Санкт-Петербурге. И не просто провели, «не приходя в сознание», как многие матчи в этом сезоне, а попытались что-то там вякнуть уважаемым и авторитетным людям. А потом, окончательно обнаглев, и вовсе выиграли в серии послематчевых буллитов. Надо понимать, что сил в Питере рижане оставили немало. А что в это время делала «Северсталь»? А «Северсталь» в это время отдыхала, сыграв свой матч на сутки раньше. И никуда при этом, понимаете ли, не ездила.



Поэтому я уверен, что Фортуна должна вознаградить череповчан за «Авангард», дав им, измученных нарзаном и питерцами, рижских динамовцев в качестве бонуса. И «Северсталь» выиграет в основное время, пусть и с небольшим счётом и ещё меньшим преимуществом в этом самом счёте», — сказал Лебедев.