«Бавария» – «Локомотив»: ставка Кирилла Дементьева на матч Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Бавария» – «Локомотив» в рамках 6-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: минимум 2 мяча в 1-м тайме за 1.99.



«У «Баварии», как и в матче с «Атлетико», скорее всего, будет много юниоров. Может быть, мы даже увидим совершенно новых игроков. Но это всё равно «Бавария», которая играет дома, которая, думаю, хочет продлить свою беспроигрышную серию.



«Локомотиву» тоже терять нечего, может расслабиться, получить удовольствие и поиграть в атакующий футбол Николича. Исходя из всего этого предположу, что игра будет интересная и голевая. Причём, мне кажется, мячи могут влететь в обе стороны. Есть вероятность, что парочку голов мы увидим уже до перерыва, поэтому ставлю на ТБ (1,5) в первом тайме», — сказал Дементьев.

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