«Ак Барс» — «Металлург» Мг: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Ак Барс» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Металлурга» в матче за 2.73.



«Обе команды сейчас находятся в отличном тонусе. «Магнитка» выдала серию из пяти побед, причём совершенно без разницы было команде Ильи Воробьёва, где побеждать. В последних трёх матчах были обыграны очень сильные соперники – «Динамо» разгромлено в Москве, побеждён СКА, а в последнем матче «Салават Юлаев». «Металлург» катит на полном ходу, всё у него в порядке.



«Ак Барс» тоже побеждал всех подряд, если вынести за скобки два поражения от «Авангарда» со счётом 0:3. Там нашла коса на камень – Дмитрий Квартальнов со своими схемами напоролся на такую же строгую и закрытую команду, как «Авангард» с Бобом Хартли.



Можно, и даже нужно вспомнить то, что «Ак Барс» играл против «Магнитки» совсем недавно. По буллитам выиграл «Ак Барс», когда решающий бросок реализовал Найджел Доус, он же забил гол по ходу встречи. Та битва была равной, а если по старым правилам считать, то это была абсолютная ничья.



Какой здесь сделать прогноз? Я размышлял над коэффициентами и увидел колоссальный дисбаланс в том, что на победу «Ак Барса» дают 1.46, а на победу «Магнитки» 2.73, причём это с учётом овертайма и буллитов. В моих глазах это битва равных команд, я беру коэффициент 2.73, так как шансы магнитогорцев ничуть не хуже», — сказал Лысенков.

«Ак Барс» — «Металлург». Прогноз: Воробьёв и Мозякин приготовят сюрприз для Квартальнова В шести предыдущих очных встречах магнитогорцы пропускали не больше двух шайб.