Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Манчестер Сити» — «Марсель»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги чемпионов в Англии

«Манчестер Сити» — «Марсель»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги чемпионов в Англии
Ставки / Прогнозы 0

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Марсель». Встреча в Англии начнётся в 23:00 мск.

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.40.

«Французы прервали свою грустную безвыигрышную серию в Лиге чемпионов. Вполне возможно, что это их пик. Не исключено, что это предел того, что им удастся создать в этом розыгрыше еврокубка.

Здесь не очень высокий коэффициент на победу «Манчестер Сити» – около 1.5. Однако я думаю, что этого вполне достаточно для того, чтобы сыграть на победу «Сити», получить гарантированные деньги, расслабиться и не искать каких-то других вариантов», — сказал Казаков.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020