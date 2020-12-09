«Манчестер Сити» — «Марсель»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги чемпионов в Англии
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Марсель». Встреча в Англии начнётся в 23:00 мск.
Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.40.
«Французы прервали свою грустную безвыигрышную серию в Лиге чемпионов. Вполне возможно, что это их пик. Не исключено, что это предел того, что им удастся создать в этом розыгрыше еврокубка.
Здесь не очень высокий коэффициент на победу «Манчестер Сити» – около 1.5. Однако я думаю, что этого вполне достаточно для того, чтобы сыграть на победу «Сити», получить гарантированные деньги, расслабиться и не искать каких-то других вариантов», — сказал Казаков.
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