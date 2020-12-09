«Мидтьюлланн» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на встречу Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Мидтьюлланн» — «Ливерпуль».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.81.



«Ливерпуль» все вопросы решил. Думаю, что в Данию команда отправится смешанным вариантом. Будет много молодых во главе с Дивоком Ориги впереди. В этом не сильно много шансов для «Мидтьюлланна». Но это лучше, чем играть на «Энфилде» против основы красных.



Думаю, что у хозяев настроение будет чуть получше. Конечно, команда играет плохо: три поражения и одна ничья в Лиге чемпионов. Но при этом команда три матча подряд забивает.



Думаю, что ослабленный «Ливерпуль» (скорее не ослабленный, а вариативный) может попасть под датчан. Настрой «Мидтьюлланна» будет огненным. Поэтому я бы сыграл простую ставку – обе забьют. А так как «Ливерпуль» поедет за победой, то я бы добавил к обмену голами также ТБ (2.5) на эту игру», — сказал Казанский.

«Мидтьюлланн» — «Ливерпуль». Прогноз: мудрый Клопп побережёт лидеров, датчан это не спасёт Первое место в группе D красным обеспечено, можно проверить в деле резерв. АПЛ сейчас важнее.