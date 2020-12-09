«Бавария» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на матч 6-го тура Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч 6-го тура Лиги чемпионов «Бавария» — «Локомотив».
Ставка: победа «Баварии» в один мяч за 4.05.
«Победитель Лиги чемпионов уверенно стартовал в новом первенстве Лиги чемпионов. «Бавария» за пять туров добыла четыре победы и один раз сыграла вничью, что принесло 13 очков и досрочную путёвку в плей-офф турнира. Мюнхен необычно много пропускал – в среднем по одному мячу за игру, но и поражал ворота противника традиционно немало.
За 10 туров текущего сезона турнира Бундеслиги «звезда юга» пока удерживает первую позицию в турнирной таблице. В активе красных семь побед и два мирных исхода, которые принесли 23 очка, что на один пункт больше, чем у второго «Байера». В минувшую субботу баварцы разделили очки с «РБ Лейпциг» в голевой перестрелке (3:3).
«Локомотив» за пять туров добыл всего три ничьи, что оставило шансы на плей-офф Лиги Европы. Московский клуб в среднем забивал по одному мячу, при этом дважды отобрал очки у «Атлетико» (1:1 и 0:0). В прошлом туре «железнодорожники» на своём поле уступили «Зальцбургу» (1:3).
В Российской Премьер-Лиге столичная команда за 17 туров записала в актив восемь побед и четыре раза сыграла вничью, что привело красно-зелёных на шестую позицию в турнирной таблице. В минувшую субботу гости переиграли «Рубин» (3:1). Для хозяев всё решено в группе, и наверняка мы увидим ближайший резерв немецкого чемпиона, от чего легче российскому клубу не станет.
Я считаю, что в любом случае «Бавария» на своём поле не проиграет, но есть надежда, что разгрома не будет. Предлагаю сделать ставку на минимальную викторию фаворита», — сказал Мостовой.
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