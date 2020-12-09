«Динамо» Мн – «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Беларуси

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Минск – «Динамо» Москва.
Ставка: ничья за 4.37.
«Вообще-то это у нас матч за четвёртое место Западной конференции, то есть за преимущество своей площадки на первом этапе плей-офф. И хоть до конца регулярки ещё как до Пекина на четвереньках, и всё сто раз поменяется, и вообще никакого плей-офф может и не быть, но всё равно победитель этого матча получит приличное моральное и психологическое преимущество. И это крайне важно, особенно если учитывать, что оба динамовских клуба могут как раз в четвертьфинале друг с другом и сойтись.
В этом противостоянии есть один немаловажный нюанс, от которого, на мой испорченный взгляд, и надо отталкиваться при осуществлении прогноза. В этой серии серьёзное значение имеет своя площадка, по крайней мере в семи из 10 последних междусобойчиков выиграли хозяева. В остальном же у обоих, как раньше говорили, «одноклубников» всё практически одинаково. И идут они по сезону с одинаковой динамикой и вообще сейчас похожи друг на друга, как сиамские близнецы.
Поэтому у нас вырисовывается трудовая и мозолистая, а значит, достаточно малорезультативная, то есть «низовая» ничья в основное время. Уже потом второе очко наберут хозяева, и есть подозрение, что такой результат удовлетворит всех по самую плешь», — сказал Лебедев.
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