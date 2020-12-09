«Бавария» — «Локомотив»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов 9 декабря

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Бавария» — «Локомотив».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.74.



«В этой группе тоже всё понятно, к большому сожалению для «Локомотива». Поэтому гостям можно приехать и получить удовольствие от того, что играешь на таком крутом стадионе как «Альянц Арена».



«Бавария» страшна. У себя дома получается очень круто. В среднем 3 мяча команда забивает в каждом матче Лиги чемпионов – это действительно страшно. Плюс к этому 3 гола и в 5 из последних 7 встреч. В общем, в атаке у них всё в порядке. Думаю, будет ротация, но на качестве игры это не отразится. Но в обороне у мюнхенцев всегда весело. В 9 матчах не было ни одного сухого.



Поэтому у «Локомотива» пару шансов будет. Но когда на тебе не висит никакая задача, ты можешь чувствовать себя совершенно спокойно.



Поэтому здесь я бы тоже сыграл результативный матч (в последний день группового этапа ЛЧ такие встречи распространены). Ставлю ОЗ и ТБ (2.5)», — сказал Казанский.

«Бавария» — «Локомотив». Прогноз: мюнхенцы не пощадят Николича, Гильерме и Райковича в ЛЧ Для сохранения шансов на Лигу Европы российскому клубу нужно побеждать в Германии.