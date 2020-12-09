«Интер» — «Шахтёр»: ставка Максима Калиниченко на матч Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Шахтёр».



Ставка: «Шахтер» не проиграет и обе забьют за 5.00.



«В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Интер» встретится с «Шахтёром». Команды в этой группе, конечно, выдали потрясающие пять матчей. Даже самые смелые прогнозисты, думаю, не могли представить, что всё так драматично сложится.



К шестому туру все четыре команды всё ещё имеют шансы на выход в плей-офф ЛЧ. Причём две первые строчки занимают изначальные аутсайдеры группы «Шахтер» и «Боруссия» М. Донецкий клуб идёт вторым с семью очками и отстаёт от немцев на один балл.



Хотя вот «Реал» уступает «Шахтёру» второе место только по дополнительным показателям. У мадридцев тоже семь баллов. Казалось бы, у «Интера» почти нет шансов сравняться или обогнать своих соперников по группе. Однако и он ещё имеет теоретическую возможность подняться на второе место. «Шахтёру» и «Реалу» он проигрывает на два очка.



Таким образом, сейчас для команд всё будет решаться в последних матчах. «Шахтёру» предстоит играть у «Интера» в гостях. Их прошлая встреча завершилась ничьей – 0:0.



Конечно, обеим командам нужно выигрывать. У «Интера» просто нет выбора. А «Шахтёру» очень рискованно будет надеяться на проигрыш «Реала» в его матче с «Боруссией» М.



У донецкого клуба были огромные проблемы в двух матчах с командой из Мёнхенгладбаха. С общим счётом 0:10 проиграл «Шахтёр». После этого казалось, что он ещё проиграет «Реалу» и потеряет шансы на выход из группы. Однако донецкий клуб умудрился уверенно обыграть мадридцев и занять второе место.



Думаю, конечно, «Шахтёру» будет очень тяжело в этой игре. Миланцы лучше организованны, чем мадридцы. Они и в их первом матче больше владели мячом, а сейчас у команды Конте будет намного сильнее мотивация.



Испытывает проблемы «Шахтёр» в обороне. Это является минусом в его игре с «Интером». Однако, с другой стороны, у донецкой команды будет больше возможностей для контратак, где она как раз-таки преуспевает. Это мы увидели в последней игре с «Реалом».



У «Интера» с защитниками тоже не всё в порядке. Поэтому я считаю, что обе команды забьют. Также склоняюсь к тому, что в этой игре все-таки «Шахтёр» не проиграет», — сказал Калиниченко.

«Интер» — «Шахтёр». Прогноз: Конте и Лукаку разрушат надежды украинского клуба в ЛЧ Даже победа не гарантирует итальянцам попадания в плей-офф Лиги чемпионов.