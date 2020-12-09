«Спартак» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Нефтехимик».
Ставка: победа «Нефтехимика» в основное время за 3.83.
«Красно-белые всё-таки умучили горячих финских парней, выдавив из них, как из тюбика, два очка. Правильно: никто тебе не поможет, кроме тебя самого. Теперь и «Северсталь» не убежала, и «Йокерит» обогнан, но главное – выросло расстояние до «Витязя». Теперь главный вопрос заключается в том, хватит ли у «Спартака» задора и отваги, чтобы сделать с «Нефтехимиком» то, что с ним делали и делают большинство команд КХЛ. И тут возникает большая мотивационная проблема. «Йокерит» пусть и не олигарх, но всё-таки иностранец, которому в нынешних политических реалиях сам бог велел настучать по кумполу. А «Нефтехимик» — это, понимаешь, свой брат, такой же нищий и босый, ещё и всеми в родной республике брошенный.
В общем, как мне кажется, даже Знарок не сможет настроить красно-белых на «Нефтехимик». А раз не сможет Знарок, то не сможет уже никто. И «Спартак» выйдет на матч в благодушно-расслабленном состоянии, в котором лучше ходить к женщине, а не на официальный матч регулярного чемпионата.
Поэтому мой прогноз ясен: заработав два очка на «Йокерите», «Спартак» подарит их «Нефтехимику» в лучших традициях Робин Гуда. Причём сделает это даже в основное время, а может быть и так, что сам «Нефтехимик» офигеет от происходящего и такой душевной щедрости», — сказал Лебедев.
- 9 декабря 2020
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:18
-
09:14
-
09:12
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
07:22
-
01:50
- 8 декабря 2020
-
22:54
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30