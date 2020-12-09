«Спартак» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Нефтехимик».



Ставка: победа «Нефтехимика» в основное время за 3.83.



«Красно-белые всё-таки умучили горячих финских парней, выдавив из них, как из тюбика, два очка. Правильно: никто тебе не поможет, кроме тебя самого. Теперь и «Северсталь» не убежала, и «Йокерит» обогнан, но главное – выросло расстояние до «Витязя». Теперь главный вопрос заключается в том, хватит ли у «Спартака» задора и отваги, чтобы сделать с «Нефтехимиком» то, что с ним делали и делают большинство команд КХЛ. И тут возникает большая мотивационная проблема. «Йокерит» пусть и не олигарх, но всё-таки иностранец, которому в нынешних политических реалиях сам бог велел настучать по кумполу. А «Нефтехимик» — это, понимаешь, свой брат, такой же нищий и босый, ещё и всеми в родной республике брошенный.



В общем, как мне кажется, даже Знарок не сможет настроить красно-белых на «Нефтехимик». А раз не сможет Знарок, то не сможет уже никто. И «Спартак» выйдет на матч в благодушно-расслабленном состоянии, в котором лучше ходить к женщине, а не на официальный матч регулярного чемпионата.



Поэтому мой прогноз ясен: заработав два очка на «Йокерите», «Спартак» подарит их «Нефтехимику» в лучших традициях Робин Гуда. Причём сделает это даже в основное время, а может быть и так, что сам «Нефтехимик» офигеет от происходящего и такой душевной щедрости», — сказал Лебедев.

«Спартак» — «Нефтехимик». Прогноз: Знарок, Широков и Гудачек бросятся в погоню за «Динамо» У нижнекамцев шесть поражений в основное время в семи последних выездных матчах.