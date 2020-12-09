«Бавария» — «Локомотив»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Лиги чемпионов в Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Бавария» — «Локомотив».



Ставка: победа «Баварии» минимум в 2 мяча за 1.85.



«На мой взгляд, исход этой встречи предсказуем – я выберу ставку на победу действующего победителя Лиги чемпионов с форой (-1.5). На это дают коэффициент около 1.80. Объясню, почему я делаю такой выбор.



Безусловно, «Бавария» уже решила все свои вопросы на групповом этапе Лиги чемпионов и против «Локомотива» сыграет, скорее всего, смешанным, полуторным составом. Казалось бы, это даёт «Локомотиву» шанс, и можно было бы попробовать заложиться на какой-то сенсационный результат, например, на ничью или даже победу гостей, но не будем забывать, что сам «Локомотив» последние матчи играет полуторным составом. У «Локомотива» отсутствует большая группа ведущих футболистов, есть очень серьёзные проблемы в атаке, где травмированы Смолов и Зе Луиш, давно нет Баринова, не в лучшем состоянии многие другие футболисты, в каком-то ужасном состоянии находится вратарь Гильерме, пропускающий голы, которые вратарь высокого уровня, пропускать не должен. Всё это не позволяет мне поверить в успех «Локомотива».



Да, команда Марко Николича ещё сохраняет формальные шансы побороться за еврокубковую весну. Если она обыграет «Баварию», а в поединке «Атлетико» и «Зальцбурга» будет устраивающий «железнодорожников» результат, то это возможно, но лично мне в это совсем не верится. Полагаю, что «Локомотив» уже смирился с тем, что не попадает в еврокубковую весну. Более того, может быть, даже этому немножко рад, потому что весной можно будет сосредоточиться на борьбе за место в еврокубках в чемпионате России. Сейчас ни одна наша команда не способна выдерживать график, играя параллельно в чемпионате страны и еврокубках. Я думаю, что «Локомотиву» ментально уже ничего не нужно, битва разве что за престиж, но класса команды попросту не хватит. Если сравнить резервистов «Баварии» и резервистов «Локомотива», при всём уважении к этим молодым ребятам, которых Николич подтягивает, разница в классе, к сожалению, очевидна.



Вряд ли «Бавария» будет уничтожать «Локомотив», но одержит уверенную победу с разницей в 2-3 мяча», — сказал Симонов.

«Бавария» — «Локомотив». Прогноз: мюнхенцы не пощадят Николича, Гильерме и Райковича в ЛЧ Для сохранения шансов на Лигу Европы российскому клубу нужно побеждать в Германии.