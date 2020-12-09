«Ак Барс» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Ак Барс» — «Металлург» Мг.
Ставка: ничья за 4.32.
«Стоило «Магнитке» начать играть, как она поехала вверх по всем турнирным таблицам, как в лифте. И вот уже «Трактор» остался позади, и «металлурги» уже третьи на Востоке и вторые в своём дивизионе. И до «великого и ужасного» «Ак Барса» шесть очков. Кажется, это очень много, но если «Магнитка» сейчас опять победит, то останется всего четыре очка. То есть уже такая дистанция, с которой можно начинать подпаливать казанцам пятки и колоть острыми предметами ниже поясницы Квартальнова, чтобы в Казани, как говорят в армии, «служба раем не казалась».
А победить «Магнитка» может, ой как может. Не скажу, что должна, но может вполне. Есть, правда, тут один нюанс: уральцы играют в Казани не просто тяжело, а очень тяжело. И в последний раз они там побеждали в декабре 2018 года, после чего три последующих официальных и два неофициальных междусобойчика проиграли. Но ведь тогда они и не приезжали в Казань на пике формы, который проклевывается у магнитогорцев здесь и сейчас.
То есть грядущее «столкновение галактик» уже сейчас видно невооружённым глазом. И вряд ли Казань будет просто сидеть и смотреть, как кто-то пытается, пусть пока и робко, поставить под вопрос её единоличное лидерство. Кроме того, «барсы» отдыхали на сутки больше «металлургов», это, конечно, не бог весть какое преимущество, но всё-таки.
То есть как ни крути, но у нас вырисовывается ничья в основное время. Вот хоть режьте меня, хоть ешьте, но мне видится именно так. Потом, конечно, пойдёт лотерея. Но я всё-таки рассчитываю, что «Магнитка» не прервёт такую красивую победную серию, и второе очко как-то выкружит», — сказал Лебедев.
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