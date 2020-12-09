«Бавария» — «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на матч 6-го тура Лиги чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Бавария» — «Локомотив».



Ставка: победа «Баварии» в 1-м тайме за 1.71.



«Вы помните, как «Локомотив» довольно стойко и симпатично играл против «Баварии» в Москве. «Мюнхен», видимо, не ожидал от «железнодорожников» такой игры. Сейчас «Локомотив» встанет сзади вдесятером, но у «Баварии» столько хороших форвардов, что они всё равно разобьют оборону гостей.



Кто-то говорит, что не будет играть Левандовски, ещё кто-то, но там и в запасе сидят значимые футболисты. Поэтому для меня совершенно очевидно, что «Бавария» выиграет. Когда «Мюнхен» начинает забивать, его не остановить», — полагает Ловчев.

«Бавария» — «Локомотив». Прогноз: мюнхенцы не пощадят Николича, Гильерме и Райковича в ЛЧ Для сохранения шансов на Лигу Европы российскому клубу нужно побеждать в Германии.