«Бавария» — «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на матч 6-го тура Лиги чемпионов
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Бавария» — «Локомотив».
Ставка: победа «Баварии» в 1-м тайме за 1.71.
«Вы помните, как «Локомотив» довольно стойко и симпатично играл против «Баварии» в Москве. «Мюнхен», видимо, не ожидал от «железнодорожников» такой игры. Сейчас «Локомотив» встанет сзади вдесятером, но у «Баварии» столько хороших форвардов, что они всё равно разобьют оборону гостей.
Кто-то говорит, что не будет играть Левандовски, ещё кто-то, но там и в запасе сидят значимые футболисты. Поэтому для меня совершенно очевидно, что «Бавария» выиграет. Когда «Мюнхен» начинает забивать, его не остановить», — полагает Ловчев.
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Для сохранения шансов на Лигу Европы российскому клубу нужно побеждать в Германии.
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