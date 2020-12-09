«Бавария» — «Локомотив»: прогноз Эльвина Керимова на матч Лиги чемпионов УЕФА

Футбольный комментатор на каналах Матч ТВ и Сила ТВ Эльвин Керимов дал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Бавария» — «Локомотив».



Ставка: «Бавария» забьет в обоих таймах за 1.74.



«Бавария» досрочно обеспечила себе 1-е место, и в турнирном плане ее ничего не интересует. Но это действующий обладатель кубка Лиги чемпионов, лучшая команда мира на данный момент, и спустя рукава дома она точно играть не будет. Выставив полурезервный состав на матч с «Атлетико» на прошлой неделе, Флик все равно не проиграл. Хотя «Атлетико» играл основой и был мотивирован.



«Бавария» после травмы Киммиха заиграла чуть хуже, но все равно говорить о кризисе рано. При всем уважении к «Локомотиву», но даже полурезервным составом мюнхенцы должны обыгрывать шестую команду РПЛ. Я думаю, что «Бавария» сыграет результативно в обоих таймах.



Мой прогноз — «Бавария» забьет в обоих таймах за 1.74».

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