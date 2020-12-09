«Спартак» — «Нефтехимик»: ставка Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Спартак» — «Нефтехимик».



Ставка: победа «Спартака» минимум в 2 шайбы за 2.34.



«Спартак» показал, что умеет готовить блюдо, которое подают холодным – это месть. В начале сезона «Йокерит» разгромил красно-белых в Хельсинки (7:1). Такое забыть очень трудно.



Спартаковцы слабо шли по чемпионату, потерпели пять поражений в последних шести матчах. Но вот в Москву приехал «Йокерит», и с ним команда Олега Знарка справилась в овертайме (3:2 ОТ). Собрались, молодцы.



А теперь «Спартаку» нужно брать реванш за оскорбительные для них 2:5 в Нижнекамске. Сейчас «Нефтехимик» приезжает в Москву. Команда под управлением Вячеслава Буцаева идёт на предпоследнем месте на Востоке (20 очков), хуже только «Куньлунь» (19).



«Спартак» просто обязан обыгрывать на своей площадке «Нефтехимик». Несмотря на сезонные проблемы красно-белых, это всё-таки разные весовые категории.



Тем более последний раз нижнекамцы побеждали «Спартак» в Москве аж в 2015 году (5:3) – ровно пять лет назад.



Я бы в этом матче взял кэф 2.34 на победу «Спартака» с разницей в две и более шайбы. Понятно, что лёгкой жизни у красно-белых не будет. Но пора уже выбираться из кризиса», — сказал Лысенков.