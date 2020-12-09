«Бавария» — «Локомотив»: прогноз Дмитрия Егорова на встречу 6-го тура Лиги чемпионов

Известный журналист Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Бавария» — «Локомотив».



Ставка: победа «Баварии» минимум в 2 мяча за 1.89.



«Конечно, мы можем подумать, что в ничего не решающем матче «Бавария» может вот так взять и слететь «Локомотиву». Но:



1. Она в ничего не решающем матче не слетела «Атлетико».

2. Она в ничего не решающих матчах крупно выигрывала в прошлом году.

3. Ну а русские клубы доказали, что наши мысли об их победах — иллюзии.



У «Баварии» два равных состава. Те, кто не всегда выходит в основе, мотивированы забить больше. Так что фора (-1.5) — отличнейший вариант», — сказал Егоров.

«Бавария» — «Локомотив». Прогноз: мюнхенцы не пощадят Николича, Гильерме и Райковича в ЛЧ Для сохранения шансов на Лигу Европы российскому клубу нужно побеждать в Германии.