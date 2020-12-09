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«Бавария» — «Локомотив»: прогноз Дмитрия Егорова на встречу 6-го тура Лиги чемпионов

«Бавария» — «Локомотив»: прогноз Дмитрия Егорова на встречу 6-го тура Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Известный журналист Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Бавария» — «Локомотив».

Ставка: победа «Баварии» минимум в 2 мяча за 1.89.

«Конечно, мы можем подумать, что в ничего не решающем матче «Бавария» может вот так взять и слететь «Локомотиву». Но:

1. Она в ничего не решающем матче не слетела «Атлетико».
2. Она в ничего не решающих матчах крупно выигрывала в прошлом году.
3. Ну а русские клубы доказали, что наши мысли об их победах — иллюзии.

У «Баварии» два равных состава. Те, кто не всегда выходит в основе, мотивированы забить больше. Так что фора (-1.5) — отличнейший вариант», — сказал Егоров.

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Для сохранения шансов на Лигу Европы российскому клубу нужно побеждать в Германии.
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