«Мидтьюлланн» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» минимум в 2 мяча за 3.95.
«Мидтьюлланн» сыграет под конец года с «Ливерпулем». Команды уже знают свои итоговые позиции в групповой стадии.
«Волки» смогли в текущем розыгрыше еврокубков заработать только одно очко в последнем противостоянии с «Аталантой» (1:1), и ни о какой борьбе за весну речи не шло. Во внутреннем первенстве разобрались с «Вайле» со счётом 2:0. В итоге клуб занял лидирующую позицию в регулярном первенстве.
На мой взгляд, чемпионат Дании никак не может соперничать с английским, поэтому априори датский гранд будет аутсайдером в противостоянии с «Ливерпулем». Думаю, сегодня будет ещё сложнее, ведь противостоит не аутсайдер, а действующий обладатель титула.
«Красные» вроде бы уступали итальянской «Аталанте» со счётом 0:2, но в прошлом туре переиграли амстердамский «Аякс» (1:0) и гарантировали себе первую строчку в квартете. После победы над «Вулверхэмптоном» мерсисайдцы идут вторыми в чемпионате, потеряв практически всех игроков обороны.
Скорее всего, англичане выпустят на поле много талантливой молодёжи, но даже она забьёт хотя бы три гола в ворота менее именитого противника. Гости пребывают в отличном физическом состоянии, и каждый резервист готов выйти на поле с максимальной пользой», — сказал Павлюченко.
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