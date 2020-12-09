«Мидтьюлланн» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» минимум в 2 мяча за 3.95.



«Мидтьюлланн» сыграет под конец года с «Ливерпулем». Команды уже знают свои итоговые позиции в групповой стадии.



«Волки» смогли в текущем розыгрыше еврокубков заработать только одно очко в последнем противостоянии с «Аталантой» (1:1), и ни о какой борьбе за весну речи не шло. Во внутреннем первенстве разобрались с «Вайле» со счётом 2:0. В итоге клуб занял лидирующую позицию в регулярном первенстве.



На мой взгляд, чемпионат Дании никак не может соперничать с английским, поэтому априори датский гранд будет аутсайдером в противостоянии с «Ливерпулем». Думаю, сегодня будет ещё сложнее, ведь противостоит не аутсайдер, а действующий обладатель титула.



«Красные» вроде бы уступали итальянской «Аталанте» со счётом 0:2, но в прошлом туре переиграли амстердамский «Аякс» (1:0) и гарантировали себе первую строчку в квартете. После победы над «Вулверхэмптоном» мерсисайдцы идут вторыми в чемпионате, потеряв практически всех игроков обороны.



Скорее всего, англичане выпустят на поле много талантливой молодёжи, но даже она забьёт хотя бы три гола в ворота менее именитого противника. Гости пребывают в отличном физическом состоянии, и каждый резервист готов выйти на поле с максимальной пользой», — сказал Павлюченко.

«Мидтьюлланн» — «Ливерпуль». Прогноз: мудрый Клопп побережёт лидеров, датчан это не спасёт Первое место в группе D красным обеспечено, можно проверить в деле резерв. АПЛ сейчас важнее.