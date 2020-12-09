«Бавария» — «Локомотив»: угадай исход матча Лиги чемпионов — получи 500 рублей!
Сегодня, 9 декабря, «Локомотив» на выезде встретится с «Баварией» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 23:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!
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