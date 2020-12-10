«Динамо» Загреб — ЦСКА: смотреть онлайн, какой канал покажет матч

10 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Динамо» Загреб — ЦСКА. Начало — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05 (49%). Успех ЦСКА оценён букмекерами коэффициентом 3.60 (26%). Поставить на ничью предлагают за 4.00 (25%).



Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Динамо» Загреб — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.77, на пенальти — за 3.10, на удаление — за 5.50.

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