«Авангард» — ЦСКА: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ в Балашихе

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА с нулевой форой за 1.93.
«Ястребы» по-прежнему располагаются на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от «Ак Барса» составляет три очка, зато есть две игры в запасе. Конкуренты немного отстают. До паузы на Кубок Первого канала осталось два поединка — с ЦСКА и «Витязем».
Проблема в том, что у Боба Хартли с красно-синими категорически не ладится. Справедливости ради, до канадца ситуация выглядела примерно так же. Достаточно сказать, что в 19 предыдущих очных встречах москвичи лишь однажды уступили в основное время. И ещё один раз — в овертайме. Плюс 17 побед. 16 из которых в основное время.
Статистика, конечно, угрожающая. Игорь Никитин любит увлекаться ротацией против команд из соседней конференции, но равная линия букмекеров всё же вызывает вопросы. Состав у гостей сильнее, статистика полностью на их стороне, никаких проблем со свежестью быть не должно.
Брать ли П2 за 2.48 — дело вкуса, линия позволяет подстраховаться и взять П2 с нулевой форой за 1.93. Альтернатива — Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за те же 1.93. Забивают «омичи» в последнее время не так много.
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