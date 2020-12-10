СКА — «Автомобилист»: прогноз и ставка на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Автомобилист».
Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (+1) за 1.92.
У гостей девять поражений подряд. Справедливости ради, сплошь от серьёзных оппонентов. У СКА кризис не столь глубокий. Три поражения в четырёх матчах — тоже печально, но в пределах разумного. Все неудачи получились на тоненького — 1:2 Б от «Йокерита», 1:2 с «Металлургом» и 3:4 Б от рижского «Динамо».
Большие вопросы есть только по последнему случаю, где просто бросили играть после того, как преимущество достигло двух шайб. В итоге пришлось расплатиться. В неудачный отрезок вклинилась яркая победа над мощным «Трактором» в Челябинске (5:1).
Букмекеры отдают преимущество СКА. В принципе, шансы санкт-петербуржцев действительно выше. Лишний день отдыха и свой лёд — козыри заметные. И всё же перекос в линии выглядит чрезмерным. На лобовую победу подопечных Валерия Брагина дают скромнейший коэффициент 1.71. Попахивает неуважением.
Во-первых, сразу несколько молодых хоккеистов покинули расположение команды для подготовки к МЧМ. В случае со СКА это заметные потери, без того же Ярослава Аскарова на последнем рубеже стали чаще возникать проблемы. Во-вторых, молодёжное звено регулярно давало импульс в трудные моменты, а теперь нехватка стабильности ощущается острее.
В-третьих, «Автомобилист» в двух предыдущих матчах выглядел заметно лучше. Зацепиться не удалось, но там прекрасно действовали вратари соперника, а в атаке не хватало уверенности. Как бы то ни было, какой-никакой прогресс проглядывается. И четвёртое: с «армейцами» клуб из Екатеринбурга играет довольно успешно.
Даже если брать только битвы на чужом льду, получается следующее: две победы в пяти последних случаях и одно поражение в овертайме. А ведь СКА сейчас явно не в лучшем состоянии. Брать ли Х2 за 2.15 — вопрос вкуса, а вот П2 с форой (+1) за 1.92 и ИТМ 3 гола СКА за 1.89 выглядят довольно надёжно.
В защите подопечные Билла Питерса после головомойки от московского «Динамо» добавили, Якуб Коварж потихоньку возвращается к былой форме. Очки, может, зацепить и не удастся, но полную авоську гости вряд ли пропустят.
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